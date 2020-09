Labirinto: ottobre, mese del magico bambù e della sua carta

Ottobre è il mese che il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci con la manifestazione Under the Bamboo Tree dedica al bambù.

Ogni weekend è riservato all’approfondimento di una tematica collegata alla straordinaria pianta che connota, in piena pianura padana, tutta la struttura del labirinto “più grande del mondo” e gli spazi del meraviglioso complesso. Si susseguono incontri, conferenze, esposizioni e installazioni in cui il bambù è posto in relazione a temi quali manifestazioni di arte, architettura, ingegneria e design, alimentazione e ambiente.



IL PROGRAMMA

Sabato 3 ottobre

Sala Calvino, dal 3 al 25

Mostra temporanea

Xilografie al Labirinto. L’Associazione Liberi Incisori stampa su carta di bambù del Labirinto a cura di Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua e con Stefano Devoti

Ore 11, Sala Bodoni

Immaginazione creatrice e mondi vegetali. Lectio magistralis con il pittore naturalista Stefano Faravelli

Domenica 4 ottobre

Ore 11 e ore 15, Corte Centrale

Workshop per la realizzazione della carta di bambù del Labirinto con Stefano Devoti

Ore 16, Sala Bodoni

Premiazione del concorso BambooRush - Disegnare il Bambù e inaugurazione della mostra temporanea dei lavori vincitori in Sala Borges

Sabato 10 ottobre

Ore 11, Sala Bodoni

Progetti di ricerca con il Bambù al Politecnico di Milano. Marco Imperadori, Ingegnere, Politecnico di Milano

Ore 11.30, Sala Bodoni, online

INBAR Construction Task Force - un modo esplorativo per lo sviluppo nella costruzione di bambù, Liu Kewei, coordinatrice del Global Bamboo Construction Programme at INBAR

Ore 12, Sala Bodoni

Bamboo Flower: incontro con i realizzatori dell’installazione

Ore 15.30, Sala Bodoni

Lavori in corso su uno standard italiano per il bambù e un focus sui giunti in bambù

Ore 16.10, Sala Bodoni, online

Architettura Vegetariana

Domenica 11 ottobre

Ore 11, Sala Bodoni, online.

Johan Granberg, regista, presenta il video documentario Bamboo: The Tradition of the Future

Ore 12, Sala Bodoni

Bamboo Flower: incontro con i realizzatori dell’installazione

Ore 16, Sala Bodoni

Premiazione BambooRush-Design 2020

Sabato 17 ottobre

Ore 11 e ore 16, Sala Bodoni

Cerimonia del tè. La pace del cuore in una tazza di tè con Alberto Moro e Kazuko Hase

Domenica 18 ottobre

Ore 11 e ore 16, Corte Centrale

Show di Bamboocooking curato dallo chef stellato Massimo Spigaroli e dallo chef del ristorante “Al Bambù” del Labirinto Rocco Stabellini

Sabato 24 ottobre

Ore 11 Sala Bodoni, online

Bambù, Economia Verde e Ambiente

Li Zhiyong, chief expert di ICBR International Center for Bamboo and Rattan, vice presidente di CBIA China Bamboo Industry Association

Ore 11.30, Sala Bodoni

La sostenibile leggerezza del bambù per sostenere l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Alessio Malcevschi, Università di Parma, dipartimento Scienze Ambientali, coordinatore Festival dello Sviluppo Sostenibile

Ore 15.30 Sala Bodoni

Conferenza Natural Bamboo, costruire in sintonia con l’ambiente

Anna Zanetti, architetto, esperta di costruzione col bambù in Costa Rica

Ore 16 Sala Bodoni, online.

Conferenza. Esperienze e alternative di sviluppo dei bambù in Costa Rica. Luis Fallas Calderon, direttore esecutivo di Fundebambu, Costa Rica

Ore 16.30 Sala Bodoni

Visioni di bambù. Maurizio Corrado, scrittore, architetto, drammaturgo e saggista italiano

Domenica 25 ottobre

Ore 11 e ore 16

Bamboo Flower, Corte Centrale

Pillole sulla coltivazione del bambù. Alberto Peyron, dottore agronomo Madeinbamboo.