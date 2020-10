Banca Generali Private presenta “Tributo a Parma”, un concerto gratuito al Paganini

Celebrare l’orgoglio con cui Parma ha affrontato i giorni più duri della pandemia attraverso le note senza tempo della grande musica classica: è questo l’obiettivo di “Tributo a Parma”, il concerto gratuito organizzato dai private banker di Banca Generali.

Domenica 11 ottobre a partire dalle ore 16:30, il palco dell’Auditorium Paganini alzerà il sipario per ospitare l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Diretta in via eccezionale dal Maestro Roberto

Perata, la Filarmonica eseguirà l’«Ouverture da Die Zauberflöte» e il «Concerto per pianoforte ed orchestra K488» di Wolfgang A. Mozart, prima di presentare la «Sinfonia n.1 in do minore op.68» di Johannes Brahms. Al fianco dell’orchestra ci sarà inoltre Costanza Principe, giovane e apprezzata pianista che a soli 27 anni ha già calcato i più prestigiosi palchi di tutto il mondo.

“Siamo felici di omaggiare la città di Parma coinvolgendo la cittadinanza in un concerto di musica classica che celebra la tenacia e l’orgoglio con cui la nostra città ha affrontato i durissimi giorni della pandemia” - spiega Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Emilia-Romagna, che aggiunge – “Come Banca attenta alla comunità in cui operiamo, siamo consapevoli dell’importanza del nostro che va oltre i confini della pianificazione finanziaria per offrire percorsi originali ed inediti, avvicinando le persone alla cultura e aiutandole a riscoprire le eccellenze del nostro territorio”.

La partecipazione a “Tributo a Parma” è gratuita. Gli ingressi all’Auditorium Paganini – contingentati per rispettare il corretto distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente - saranno infatti dedicati agli ospiti dei consulenti di Banca Generali Private. A questi, si aggiungono poi 50 posti che la Banca omaggia alla cittadinanza. Per prenotare il proprio biglietto, è sufficiente inviare una email con la propria richiesta all’indirizzo ufficio.ruggeri@bancagenerali.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA auditorium paganini