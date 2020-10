RAI2: Deborah Lettieri a "Giovani e famosi"

Dopo “Giovani e ricchi”, “Giovani e…”, “Giovani e Influencer” torna Alberto D’Onofrio in veste di autore e conduttore con la sua nuova serie di documentari dedicati alle nuove generazioni “GIOVANI E FAMOSI”, 6 puntate da 52 minuti ciascuna in seconda serata su Rai2, a partire dal 6 ottobre, dalle 23.20.

Questa volta D’Onofrio racconta i percorsi di giovani diventati famosi in vari campi: la musica, lo sport, il cibo, i social… Giovani talenti che hanno avuto successo ma hanno dovuto anche fare i conti con le difficoltà, le ansie, gli inciampi, il caro prezzo della fama. I protagonisti di questa edizione saranno Gianmarco Tamberi, campione di salto in alto, e Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma, l’unica ballerina Italiana del Crazy Horse (1° pt), gli chef stellati Floriano Pellegrino ed Isabella Potì (2° pt), le cantanti Trap Chadia Rodriguez e Luna Melis (3° pt), la teen idol Nicole Rossi e la sciatrice campionessa del mondo Marta Bassino (4° pt), i Q4 e Marta Losito (5° pt), la campionessa mondiale di Muay Thai Jleana Valentino e il giovanissimo Chef Valerio Braschi (6° pt).

PRIMA PUNTATA GIANMARCO TAMBERI E DEBORAH LETTIERI

Nella prima puntata Gianmarco Tamberi, primatista italiano e campione mondiale indoor a Portland nel 2016 e campione europeo di salto in alto ad Amsterdam nel 2016, con carattere esuberante e travolgente ha conquistato il cuore dei tifosi.



L’altra protagonista della pirma puntata è Deborah Lettieri, in arte Gloria di Parma, l’unica ballerina Italiana del Crazy Horse, il mitico cabaret parigino creato da Alain Bernardin. Deborah raccoglie l’eredità di Rosa Fumetto, a sua volta unica ballerina italiana del celebre show del Crazy Horse alla fine degli anni 70’.

Deborah faceva l’insegnante di danza nella sua Parma e suo padre autista di autobus sognava per lei un impiego tranquillo.

Ma la sua prima insegnante di danza un giorno le aveva consigliato di presentarsi ad una audizione del Crazy Horse. Deborah all’inizio era spaventata dall’idea di doversi esibire in quel contesto, ma poi, conquistata dall’atmosfera del Crazy Horse e dalla professionalità delle ballerine, si è presentata ad un provino ed è stata presa.

Così la vita di Deborah è cambiata improvvisamente, ma il problema più grande per lei è stato come spiegare a suo padre che le performance che avrebbe dovuto fare al Crazy Horse erano legate al concetto di «nudo artistico». Poi è arrivato anche l’amore e il suo nuovo fidanzato ha dovuto superare il problema della gelosia.