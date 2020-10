Gli Okidok e la clownerie acrobatica a Roccabianca

“Un talento comico straordinario: risate e acrobazie!” (Le Soir) “Irresistibili!” (The Stage Magazine) “Capolavoro comico” (Corriere della Sera) “Straordinario livello di abilità e comicità” (The Guardian)

Può la comicità essere poetica? Può la poesia lasciare il pubblico con le lacrime agli occhi, ma per le risate? La risposta nell’atteso appuntamento con l’arte comica e l’abilità acrobatica dello spettacolo “Slips Inside”, in scena sabato 24 ottobre alle ore 21.15 al Teatro Arena del Sole di Roccabianca. “Slips Inside”, di e con Xavier Bouvier e Benoît Devos, in arte gli Okidok, nasce come spettacolo di strada e narra le curiose vicende di due clown che s’illudono di essere straordinariamente belli, atletici, attraenti e che mai si accorgono della loro goffaggine, della loro implicita timidezza, delle loro tenere debolezze d’animo. Una successione di sketch, tanto improbabili quanto spassosi ed esilaranti, dove l’insolito e l’imprevisto incrociano continuamente l’inventiva: gli Okidok sfidano ogni tabù per il solo piacere di vedere il pubblico esplodere in un incontenibile attacco di ilarità, in cui si prende atto della curiosa, surreale, assurda follia del mondo.

In “Slips Inside” i clown tra i più goffi del pianeta, rimasti in mutande in una gara di salti mortali sbagliati e di equilibrismo surreale, non fanno solo ridere, ma anche pensare ai paradossi della vita. Un successo che è andato aumentando di recita in recita, dall’Europa all’Australia, dal Giappone al Canada. Ballerini, giocolieri, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori: questo e molto altro ancora sono Xavier Bouvier e Benoît Devos. Trionfatori al Festival du Cirque de Demain di Parigi e fra i più applauditi esponenti della nuova clownerie internazionale, questi strepitosi artisti belgi sono autori di show intelligenti e spassosi, durante i quali non pronunciano nemmeno una parola. Moderni, raffinati e coinvolgenti, gli Okidok mischiano le tecniche più varie del circo per dare vita a numeri di esilaranti acrobazie. Dal loro magico cilindro - virtuale, perché in scena non indossano che un paio di slip e un asciugamano - uscirà uno spettacolo coinvolgente, adatto ad ogni tipo di pubblico e soprattutto strappa risate! I biglietti dello spettacolo, costo 18 euro, si possono prenotare al numero 339.5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it