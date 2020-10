Oggi Orietta Berti a Radio Parma ospite di Mauro Coruzzi

«Finalmente venerdì». E, finalmente arriva Orietta Berti ospite dell'appuntamento di Mauro Coruzzi, oggi in diretta su RPR Radio Parma. Il poliedrico e amato showman parmigiano, si sa, è in onda ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00 sulla nostra Radio a cui è legato da un lungo filo affettivo: Radio Parma lo vide esordire nel 1975. Un affetto tira l'altro: così Mauro per questa puntata ha voluto invitare, proprio come ci aveva anticipato nei giorni scorsi, l'amica Orietta Berti che sarà in diretta, oggi, dai nostri studi.

Rivela Mauro: «Nell'occasione parleremo del suo libro, che mi ha incuriosito fin dal titolo, "Tra bandiere rosse e acquasantiere", bello, fresco, originale che profuma delle nostre terre, delle storie alla Peppone e Don Camillo. Poi l'ho letto e scorre proprio con piacere. E' in fondo l'autobiografia di Orietta, raccontata con la sua schiettezza e onestà, non a caso è pubblicata da un editore importante come Rizzoli».

La puntata offrirà anche delle sorprese canore... con un duetto tra Mauro e Orietta. Da non perdere.