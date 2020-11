Parma Film Festival in versione Digital Edition: proiezioni e presentazioni non si fermano

“Parma Film Festival – Invenzioni dal Vero”è organizzato dal Comune di Parma, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Università di Parma, CAPAS – Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo, Circolo del cinema Stanley Kubrick, Associazione 24fps; Media partner Gazzetta di Parmae grazie al contributo di Fondazione Monte Parma, Chiesi e BPER Banca.

L'iniziativa è stata presentata dall'Assessore alla Cultura, Michele Guerra; da Sara Martin, docente di Storia e critica del cinema dell'Università di Parma; da Filiberto Molossi, critico cinematografico e giornalista della Gazzetta di Parma e da Primo Giroldini, presidente circolo Stanley Kubrick.

Il Parma Film Festival non si ferma: non può e non deve. Le Invenzioni dal vero non si arrendono a questi temi cupi e vanno oltre il lockdown della Cultura per proporre quest'anno, in attesa di tornare a riempire le sale cinematografiche, un'appassionante digital edition. Nell’anno in cui è Capitale della Cultura, Parma si stava preparando a un programma di anteprime cinematografiche, masterclass, presentazioni e dialoghi con autori, attori e professionisti del settore, con l’ormai consueta ambizione di coinvolgimento del pubblico tutto – dai bambini delle scuole agli studenti universitari al pubblico di appassionati – seguendo il fil rouge di “invenzioni dal vero” appunto, che tradizionalmente caratterizza la manifestazione cinematografica più importante della città.

Le nuove disposizioni, anticontagio Covid 19, hanno improvvisamente imposto una battuta d’arresto a tutte le iniziative, ma Parma Film Festival non può e non vuole fermarsi. La digital edition, che sarà offerta attraverso la piattaforma Zoom, le dirette Facebook e sul sitowww.parmafilmfestival.it, vuole essere un segnale nei confronti del pubblico di impegno a continuare sempre, in ogni modo possibile, a fare cultura. Il programma “digital” di Parma Film Festival, consultabile online sul sito (https://www.parmafilmfestival.it/), prevede presentazioni di libri dedicati al maestro Federico Fellini in occasione del centenario dalla nascita: Fellini 23 ½ di Aldo Tassone, Fellini, Roma di Andrea Minuz, Federico Fellini.

L'apparizione e l'ombra di Bruno Roberti; incontri con autori o protagonisti che sono riusciti, anche se per poco, a portare i loro film in sala durante l’autunno (o i cui titoli sono disponibili sulle piattaforme on demand), come il regista e sceneggiatore Francesco Bruni (Cosa sarà), la regista Susanna Nicchiarelli (Miss Marx), il cantautore Lodo Guenzi per la prima volta in veste di attore (Est - Dittatura Last Minute); film inediti presentati dagli autori, tra i quali il cortometraggio Zombie di Giorgio Diritti, Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese; una selezione di documentari scelti dalla Scuola di Alta Formazione in Cinema documentario e sperimentale;un’intera giornata organizzata in collaborazione con la Consulta Universitaria del Cinema e dedicata all’esposizione delle ricerche dottorali nazionali di ambito cinematografico e televisivo; la consegna del nuovo premio Invenzioni dal vero – Miglior serie italiana(istituito dal festival nel 2020 e dedicato alla serialità) a SKAM Italia.

Il riconoscimento sarà ritirato, in versione telematica, dal regista e showrunner Ludovico Bessegato e dagli attori della serie Beatrice Bruschi, Federico Cesari e Pietro Turano, che saranno protagonisti di un incontro con il pubblico per raccontare il progetto innovativo di SKAM Italia.

Diverse altre iniziative e incontri saranno proposti in forma completamente gratuita dal Parma Film Festival 2020, in attesa di poter tornare in sala nella prossima edizione 2021. Sul sito www.parmafilmfestival.it e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione verranno segnalate tutte le informazioni utili per accedere agli eventi live Zoom e per assistere alle proiezioni.