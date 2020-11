E’ morto, dopo una lunga malattia nella sua casa di New York, il drammaturgo americano Israel Horovitz, autore di moltissime opere teatrali di successo internazionale. Ne ha dato notizia il suo agente in Francia. Le sua opera Line - un classico off Broadway - è stata più volte in scena a Teatro Due a Parma con la regia di Walter Le Moli.

