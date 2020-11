Un'altra tragedia per Bobby Brown, morto il figlio 28enne

Il cantante Bobby Brown ha perso un altro figlio. Bobby Junior è stato trovato morto a soli 28 anni nella sua casa di Los Angeles, in California. Le autorità, come riporta la Cnn, non hanno ancora rivelato la causa del decesso. Nel 2015 Brown ha perso anche la 22enne Bobby Kristina, la figlia avuta dal matrimonio con Whitney Houston, trovata in fin di vita nella vasca da bagno di casa sua a Roswell, in Georgia. La ragazza è morta dopo sei mesi di coma a causa del mix di farmaci, droga e alcol. Una fine simile a quella della madre, morta per overdose mentre era in una vasca da bagno del Beverly Hills Hotel tre anni prima. Anche il fidanzato di Bobby Kristina, Nick Gordon, è morto nel gennaio scorso per eroina. Brown voleva che fosse condannato per la morte della figlia: il ragazzo è stato ritenuto responsabile solo civilmente e condannato a risarcire la famiglia di lei con 36 milioni di dollari.

