Antony Nano, un parmigiano-milanese protagonista del nuovo show Talent Reverse

17 anni, originario di Parma, Antony Nano è già un protagonista dei social con un account Tik Tok da oltre mezzo milione di follower e un profilo Instagram da 69mila. Da tempo vive a Milano dove spera di diventare attore. E' uno dei protagonisti di 'Talent Reverse', il nuovo show di Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky dedicato ai giovanissimi.

"Talent Reverse" è una sfida tra gli influencer della crew di 'House of Talent': consiste nello scambiasi i ruoli con i propri familiari. I protagonisti delle diverse puntate si ritroveranno a doversela cavare vivendo una giornata nei panni di un membro della famiglia. Per Antony non è facile, visto che dovrà scambiarsi con il fratello Joel. di nove anni.