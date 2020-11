Polizia, una settimana di controlli: tre denunce al giorno

Una settimana intensa di lavoro per le pattuglie dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia, articolate con turnazione 24 ore su 24. 13 pattuglie in forza al reparto Prevenzione crimine dell'Emilia-Romagna Occidentale, tutte coordinate dai sottufficiali della Questura di Parma.

Sono stati identificate 162 persone e 86 veicoli: 20 i soggetti deferiti all’autorità giudiziaria per i quali verrà avviato un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica.

Tra questi, ieri, è stato identificato e sanzionato per utilizzo personale di droga un uomo trovato in zona San Leonardo in possesso di due siringhe ipodermiche. Al loro interno cocaina. L'uomo è stato anche sanzionato per aver violato le norme anti-covid: infatti si spostava tra la Lombardia e l'Emilia, Parma, senza una valida giustificazione.