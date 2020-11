Teatro Regio,  secondo atto contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre, il Teatro Regio di Parma rinnova la sua testimonianza a farsi portavoce dei valori di libertà, dignità, rispetto che la ispirano, proponendo il secondo atto della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, #neancheperfinta, realizzata già nel 2019 e da allora condivisa da alcune delle maggiori istituzioni teatrali e musicali italiane, tra cui Fondazione Teatro Donizetti, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Sociale di Como, Teatro Alighieri di Ravenna e Ravenna Festival, Macerata Opera Festival, Teatro Grande di Brescia. Scarpette rosse disposte sui gradini dell’ingresso principale, la facciata neoclassica del Regio illuminata di rosso saranno la scenografia cittadina di un messaggio di cui sono diventati testimonial spontanei alcuni tra i maggiori protagonisti della scena artistica internazionale, come Roberto Abbado, direttore musicale del Festival Verdi, i soprani Renata Scotto, Barbara Frittoli, l’attore Marco Baliani, tra gli altri, i cui pensieri e dichiarazioni si uniscono alle testimonianze di molti altri artisti e saranno condivisi sui social media del Regio con l’hashtag #neancheperfinta, in attesa di poter tornare a esporre, su un piedistallo in foyer, le scarpette da punta rosse simbolo di questa campagna.