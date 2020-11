Eric Clapton e Van Morrison insieme per i musicisti in crisi

Eric Clapton e Van Morrison insieme contro il lockdown. Il cantautore nordirlandese e il chitarrista e cantante inglese si sono alleati per un nuovo singolo, "Stand And Deliver", che sta per uscire in supporto alla campagna "Save Live Music" di Morrison. Gli incassi saranno girati al fondo Lockdown Financial Hardship di "Van The Man", che cerca di aiutare i musicisti che si trovano in difficoltà a causa delle misure anti-coronavirus che non consentono la riapertura dei locali in cui suonare. Il singolo sarà disponibile - come riporta "Variety" - dal prossimo 4 dicembre su varie piattaforme tra le quali iTunes, Amazon Music e Deezer. La canzone, un blues, è stata composta da Morrison ed è eseguita da Clapton. Il 75enne musicista di Belfast nei mesi scorsi ha pubblicato altri tre singoli, "Born To Be Free" "As I Walked Out" e "No More Lockdown", per protestare contro le chiusure nel Regno Unito.

