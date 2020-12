Benedetta Mazza. «Con Ringo in tivù: rocambolesco ma molto divertente»

Che fosse bella, tutta Italia lo sa da almeno 10 anni quando divenne famosa lavorando su Rai 1 all’Eredità. Che fosse anche abile al volante, invece, era cosa nota solo agli amici più stretti. Coloro che avevano avuto modo di sperimentare la sua guida tra le vie di Parma o di Roma, città dove ha vissuto la maggior parte della sua vita. Benedetta Mazza è tornata in tv ed è stata protagonista dell’ultima puntata di «DriveUp», il programma condotto da Ringo e realizzato da Mediaset in collaborazione con Quattroruote.

Ad attendere la splendida parmigiana c’era l’esperto Roberto Ungaro nelle vesti di giudice: «È stata un’esperienza pazzesca. Mi sono divertita tanto a guidare la Land Rover Defender. Io adoro le macchine grandi: sono molto contenta che mi sia stata affidata una vettura di questo tipo e non un’automobile sportiva».

In cosa consisteva la prova?

«Mi hanno fatto fare di tutto: guadi, pendenze e sterrati che si possono percorrere solo con un fuoristrada. Ogni tanto urlavo perché mi hanno messo in situazioni che non avevo mai affrontato, cose al limite della fisica. Ma, a ripensarci, quanto mi sono divertita!».

In piena naturalezza, è stata molto simpatica.

«Non c’era nulla di studiato. Le emozioni erano sincere. Quando mi hanno fatto entrare in una pozzanghera gigante, mi sembrava di essere in crociera, non su un suv. C’è stato più di un momento in cui ho chiesto a Ringo se era sicuro che la macchina non si sarebbe spaccata. E lui continuava a ripetere: “Vai Benedetta, vai”».

Che Ringo fosse spericolato, già si sapeva.

«E' estremamente rock. Tuttavia mi ha messo a mio agio sin dai primi dialoghi: mi incalzava con domande e battute durante la registrazione. Mi ha anche chiamato “Suor Benedetta da Parma” perché gli ho detto che non litigo mai con gli altri automobilisti quando sono in macchina. Ma a me sembra una cosa normalissima. Devo ammettere che però talvolta… mi ci hanno mandato…».

Nel complesso, come è stato il suo ritorno in tv?

«Il piccolo schermo è la mia grande passione: mi sento sempre a mio agio in queste situazioni anche se, devo ammettere, di non conoscere bene il mondo automobilistico. Sicuramente non mi dispiacerebbe una trasmissione su questo tema. Trovo però più affine alle mie corde il settore del beauty che conosco molto bene».

Ha creato una community intorno a lei.

«Bennysbeauty.it nasce dall’idea di condividere le mie esperienze su cosmesi e bellezza. Ma vorrei fare di più: sto sviluppando altri progetti che spero di realizzare non appena la situazione sanitaria si sarà normalizzata». Beauty e moda sono così «intime»...

«Infatti adoro la moda e, nel mio piccolo, sono contenta di esserne stata parte. Ho concluso una collaborazione con Marco Melis EyesWear, un marchio made in Italy che mi ha permesso di creare un paio di occhiali a mia immagine e somiglianza. Spero che ci possano essere altri passi in questa direzione».