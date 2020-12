«Malacarne», storie di donne «sbagliate» in un radiodramma

Doveva essere una pièce teatrale. Diventerà un radiodramma, genere molto in voga quando la tivù non c'era ancora, ma declinato ai tempi del web. Il Comune di Torrile allarga infatti il suo progetto a tutta la platea virtuale dei lettori della Gazzetta: «Malacarne - Storie di donne internate» sarà disponibile gratuitamente da sabato 19 dicembre sul sito www.gazzettadiparma.it per una decina di giorni.

A casa di chi ha buona volontà, nulla si distrugge e tutto si trasforma. Così è per «Ma lacarne», progetto tanto cullato dai curatori, quanto osteggiato dal Covid, che ora si prepara a vivere in questa nuova, inedita forma.

L’idea parte dall’assessore alla pubblica istruzione, servizi sociali, pari opportunità Lucia Frasanni da tempo convinta del valore del teatro «come strumento di emozione e di informazione». Il progetto, affidato all'attore Fabrizio Croci e a Serena Falconieri dell'associazione Stay on Stage, avrebbe dovuto debuttare sul palcoscenico della sala Peppino Impastato l'8 marzo; poi è slittato al 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. Di nuovo impossibile. «Abbiamo allora pensato che lo spettacolo potesse cambiare un po' pelle - aggiunge l'assessore - Ringrazio la Gazzetta per questa disponibilità che ci consente di arrivare a un pubblico più ampio di quello che avremmo potuto ospitare fisicamente. Sono temi forti quelli di “Malacarne”, me ne rendo conto, ma sono convinta anche che sia una bella opportunità di ascolto».

«Malacarne» racconta di donne fatte male, di una carne sbagliata. Voci fuori dal coro e perciò da zittire. Nell'intessere la drammaturgia, Fabrizio Croci è partito da due fonti: i saggi «Malacarne - Donne e manicomio nell'Italia fascista» di Annacarla Valeriano, «E allora mi hanno rinchiusa» di Giuliana Morandini. «Storie vere, incredibili - dice Croci - Donne fatte scomparire dalla società, segregate, ammattite anche con la complicità dei medici di famiglia, magari perché colpevoli di essere “ribelli” alle torture inflitte da mariti e fratelli. Attenzione, non è una foto del passato; parlando della donna di ieri, parliamo della donna di oggi ancora in molte regioni della Terra».

La versione radio è difficile ma sfidante. «Per la scena, avevo pensato ad alcuni effetti speciali - osserva Croci - Nella versione radio, al cuore della pièce, ho messo le figure di due avvocati, un'accusa e una difesa di un processo ideale. L'inizio invece è come ilare, una passerella di un concorso di quelli che esistevano nell’Italia degli anni '50, documentati in taluni spezzoni dell’Istituto Luce. Le miss sfilano e raccontano le loro abilità di angeli del focolare. Questo gioco, a un certo punto, viene interrotto da una frattura sonora e si passa alla seconda parte».

Gli interpreti sono nove. «Scelti - dice l'aiuto regista Serena Falconieri - tra gli allievi del nostro corso avanzato. Abbiamo dovuto puntare sulla voce e sulla dizione, su ciò ha lavorato molto Fabrizio. Ne è uscito un lavoro che ci rende orgogliosi».



