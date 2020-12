Pupi Avati il 22 alzerà il «sipario virtuale» del Teatro Nuovo

ISABELLA SPAGNOLI

Il Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme, del direttore artistico Marco Caronna, farà un grande regalo di Natale al suo pubblico affezionato: aprirà virtualmente le sue porte mettendo in scena uno spettacolo al quale si potrà assistere, il 22 dicembre, alle 21, in diretta streaming, sulla pagina Facebook del Teatro. Protagonista indiscusso sarà il maestro Pupi Avati, uno dei più grandi registi italiani che ripercorrerà la sua vita, fatta di incontri con personaggi di altissimo livello, parlerà dei suoi film, di emozioni e improvviserà durante il corso della serata, soffermandosi anche su argomenti di sicuro interesse.

«Quello con Avati sarà un incontro teatrale guidato dal regista teatrale Cristiano Governa che stimolerà il maestro nel raccontare aneddoti e i ricordi della sua lunga carriera – spiega Marco Caronna -. La musica al pianoforte sarà quella di Rocco De Rosa, autore della colonna sonora di due film di Avati, e collaboratore di tanti altri tra cui Moretti e Olmi, che certamente impreziosirà i racconti del grande regista bolognese».

Caronna ha sottolineato l’importanza di tenere vivo il teatro nonostante le recenti normative: «Sono felicissimo che Pupi Avati abbia aderito al progetto dandoci la possibilità di realizzare una serata di altissima qualità – ha sottolineato -. Riprendiamo dopo l’inizio di cartellone di fine estate con questa diretta on line che offriamo gratuitamente, con gioia, a chi desidererà partecipare. Il 15 gennaio proseguiremo poi con un altro importante appuntamento sempre in diretta streaming di cui sarà protagonista un altro personaggio di grandissimo spessore: lo scrittore Carlo Lucarelli».

Il direttore del Teatro Nuovo spiega, con rammarico, di non essere riuscito a realizzare il tradizionale concerto di Capodanno. «Certi eventi si possono organizzare ma in alcuni casi diventa proprio impossibile. Mi auguro che saranno tante le persone che parteciperanno all’incontro con Pupi Avati. Il Teatro è chiuso ma, come per magia, il 22, aprirà i suoi battenti agli appassionati. Basterà un clic e il sipario si alzerà comunque».