Eminem, uscito a sorpresa il nuovo album

E’ uscito a sorpresa nella notte il nuovo album di Eminem, «Music To Be Murdered By - Side B». Il disco è il proseguimento del precedente album «Music To Be Murdered By», uscito il 17 gennaio e che includeva il singolo «Godzilla (feat. Juice WRLD)», certificato oro in Italia.

Non una 'deluxe edition', ma un nuovo progetto che contiene 16 tracce inedite. Tra le collaborazioni Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Già disponibile anche il video del primo estratto dal disco, «GNAT», diretto da @_ColeBennett e in cui il rapper parla di Covid-19 e politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Eminem

nuovo cd