«Domenica Con»: Claudio Rinaldi tra i direttori interpellati da Rai Storia

«Il grande protagonista del Natale parmigiano è Francesco Canali, maratoneta in carrozzina, affetto da Sla, che - durante la maratona di Venezia del 2011 - viene trascinato da Alex Zanardi. Quest’ultimo, poco prima di tagliare il traguardo, scende dalla propria handbike e, sui moncherini, spinge il mezzo di Canali, per far tagliare a lui quella meta». Così - con un ricordo che parla di solidarietà e di voglia di superare ogni limite e del quale vengono riproposte le immagini – il direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, apre il suo commento al palinsesto di «Domenica Con», il programma firmato da Giovanni Paolo Fontana ed Enrico Salvatori, in onda domani dalle 14 alle 24 su Rai Storia.

Un appuntamento speciale per raccontare il Natale in Italia – tra auguri celebri, momenti della nostra storia e film come «Regalo di Natale», in prima serata, o il «Gesù di Nazareth» di Zeffirelli - anche attraverso le testimonianze e le riflessioni dei direttori di alcuni tra i maggiori quotidiani del nostro Paese.

Dopo l’intervento del direttore Rinaldi, alle 14.30, il palinsesto della «Domenica Con» propone «Pranzo di Natale» del 1958 con Mario Soldati a casa Zavattini e «Specchio segreto» del 1964 con la candid camera di Nanni Loy in piazza Maggiore a Bologna. r.s.