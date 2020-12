Da Cortina a Marte: quando i film vanno in vacanza

Nessuna corsa all'aeroporto e neppure in stazione per un treno da prendere al volo. Quest'anno il «giro del mondo» lo possiamo realizzare soltanto tra le numerose pellicole che, puntualmente sotto le feste, ci facevano sognare al cinema luoghi più o meno esotici. Per questo strano 2020 qualcuno aveva addirittura programmato un viaggio extraterrestre: su Netflix, infatti, si potrà vedere la pellicola In vacanza su Marte di Neri Parenti con Christian De Sica e Massimo Boldi. Ma, noi, le vacanze le vogliamo più terra terra. Ecco, così, un «viaggio» tra i cinepanettoni che hanno toccato le più belle località turistiche sulla neve e in giro per il mondo.

Tutto è cominciato, nel 1983, con Vacanze di Natale di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Karina Huff, Antonella Interlenghi, Stefania Sandrelli. Le storie si intrecciano a Cortina d'Ampezzo con industriali del nord, coppie borghesi, una ricca famiglia romana e i classici «arricchiti». Questa pellicola inaugura la saga dei cinepanettoni e farà la fortuna della famiglia De Laurentiis.

Lasciata la perla delle Dolomiti, nel 1984 si vola negli States per Vacanze in America, sempre di Vanzina, con i confermati De Sica-Calà-Amendola-Interlenghi e i «debuttanti» Edwige Fenech, Gianmarco Tognazzi e Fabio Ferrari. Prodotto, stavolta, dai Cecchi Gori.

In un lussuoso albergo di St. Moritz si snodano le storie di Vacanze di Natale '90 di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Christian De Sica, Diego Abantantuono, Ezio Greggio. E visto il successo al botteghino, si replica l'anno dopo con Vacanze di Natale '91 sempre a St. Moritz e per la regia di Enrico Oldoini. Nel cast, oltre a De Sica-Boldi-Greggio, anche Ornella Muti e guest star Alberto Sordi. Il 1992 segna il ritorno di Carlo Vanzina per Sognando la California con le avventure coast to coast di Massimo Boldi, Nino Frassica, Maurizio Ferrini e Antonello Fassari e la presenza di Bo Derek.

Gli Stati Uniti sono la meta prescelta per Vacanze di Natale '95 di Neri Parenti: tutti a sciare sulle piste di Aspen, nel Colorado. Accanto alla coppia Boldi-De Sica, troviamo Luke Perry, Cristiana Capotondi e Elizabeth Nottoli. Gli Universal Studios di Los Angeles sono il punto di partenza per un tuffo nel passato: così, nel 1996, arriva A spasso nel tempo di Carlo Vanzina con Boldi, De Sica e Dean Jones. Visto il successo al botteghino, la stessa formula nel 1997 con A spasso nel tempo - L'avventura continua di Carlo Vanzina e degli scatenati Boldi e De Sica.

Prima o poi si ritorna da dove si è partiti: così accade per Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina. Boldi e De Sica si riposano sulle nevi di Cortina d'Ampezzo: con loro Nino D'Angelo, che ha vinto al SuperEnalotto, accompagnato dai suoi 28 parenti. C'è anche Megan Gale. L'Hotel Plaza di Amsterdam è invece il teatro degli equivoci per Merry Christmas (2001) di Neri Parenti con Boldi, De Sica, Enzo Salvi, Biagio Izzo e i Fichi d'India.

Con il 2002 comincia la serie di «Natale a...»: il primo è sul Nilo, regia di Neri Parenti con la compagnia di giro: Boldi, De Sica, Salvi, Izzo e Fichi d'India. Nel 2003 tutti in India con il cast e regista confermati al completo. Nel 2004 un break con Christmas in love di Neri Parenti con Boldi , De Sica, Danny De Vito, Ron Moss sulle nevi di Gstaad, in Svizzera. Nel 2005 ricomincia il «Natale a...» con Miami: a Boldi e De Sica si aggiunge Massimo Ghini; alla regia Neri Parenti. Da Miami a New York il volo è breve: così, nel 2006, Con De Sica non c'è più Boldi.

Festività alternative con Natale in crociera, uscito nel 2007 e diretto da Neri Parenti: nel cast l'immancabile De Sica, Michelle Hunziker, Fabio De Luigi. In viaggio nei Caraibi, girato su una vera nave da crociera della Costa, con più di tremila figuranti. Il Brasile è la meta delle vacanze nel 2008 con Natale a Rio di Neri Parenti: Massimo Ghini è il partner di De Sica. Molto glamour il 2009 con tutti i protagonisti, ancora negli States, per un Natale a Beverly Hills: diretti da Neri Parenti, troviamo De Sica, Ghini, Michelle Hunziker.

Nel 2010 la coppia De Sica-Ghini è protagonista dell'ennesima avventura all'estero: stavolta è un Natale in Sud Africa. Con loro Giorgio Panariello, Bélen Rodriguez, Max Tortora; regia di Neri Parenti.

«Certi amori non finiscono/fanno dei giri immensi/e poi ritornano» canta Antonello Venditti e la stessa cosa possiamo dire per i cinepanettoni: così, nel film del 2011, il ritorno nella perla delle Dolomiti per le festività e sugli schermi arriva Vacanze di Natale a Cortina di Neri Parenti con il sempre presente De Sica, Sabrina Ferilli, Ricky Memphis e... Emanuele Filiberto. Nel 2015 Medusa e Wildside producono Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale diretto da Neri Parenti con la coppia De Sica-Ghini, Luca Argentero, Ilaria Spada, è una commedia di tre episodi intrecciati tra loro. E, sempre la Medusa, nel 2016 regala al pubblico Natale al Sud di Federico Marsicano, girato in Puglia, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo. Nello stesso anno De Laurentiis risponde con Natale a Londra - Dio salvi la Regina di Volfango De Biasi con Lillo & Greg,

Infine, quest'anno, come già anticipato, In vacanza su Marte di Neri Parenti con la coppia Boldi-De Sica: purtroppo non al cinema ma su Netflix.



I cinepanettoni? Anche in libreria Due novità sotto l'albero : il primo «Vacanze di Natale» è il tema del libro «E anche questo Natale...» di Gianluca Cherubini (Bibliotheka). Divertente anche «Due palle... di Natale» di Neri Parenti (Gremese): aneddoti e retroscena dei cinepanettoni del regista.

Quando le vacanze diventano super Nel 2017 Paolo Ruffini firma «Super vacanze di Natale», un montaggio che omaggia i 35 anni di storia dei cinepanettoni prodotti dalla Filmauro: un medley che va dal primo «Vacanze di Natale» del 1983 a «Natale a Londra - Dio salvi la Regina» del 2016.

Vacanze a Forte dei Marmi Un prodotto decisamente alternativo: nel 2015 è uscito questo film, nato per il web, diretto da Massimiliano Montefameglio che racconta le vicende delle famiglie Pelegatti, di Piacenza, e Vitiello, di Napoli, in vacanza al Forte per Natale.