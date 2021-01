Il meglio del 2020 secondo la nostra giuria: Lucio Corsi affianca l'«eterno» Bob Dylan

Anche per quanto riguarda la musica, questo 2020 è troppo difficile da descrivere e raccontare in poche righe. Senza entrare nel merito delle difficoltà professionali, dal punto di vista artistico e discografico sono soprattutto due sono gli elementi che hanno segnato quest’anno: la totale assenza dei grandi concerti e l’esplosione dello streaming. Nei primi mesi dell’anno anche le nuove pubblicazioni hanno avuto un momento difficile, ma poi hanno ripreso un buon ritmo e ora, nel momento in cui si fanno bilanci di tutti i tipi, si contano numerosi nuovi dischi e soprattutto molti di qualità davvero alta. Questo a livello sia internazionale sia italiano, senza dimenticare la produzione locale anche quest’anno capace di unire qualità e quantità.

Tra gli «addetti ai lavori» parmigiani non è emerso un titolo o un nome capace di sovrastare nettamente gli altri; gli unici titoli a raccogliere più di una preferenza sono gli album «Rough and rowdy ways» dell’eterno Bob Dylan e «Cosa faremo da grandi» di Lucio Corsi. Due preferenze anche per il vincitore di Sanremo, Diodato (ma con due canzoni diverse). Per il resto, grande frammentazione tra nomi storici e novità dai quali emerge quello della cantautrice fidentina Glomarì con il suo disco «A debita vicinanza».

Parma è invece in testa alle preferenze per quanto riguarda gli eventi, legati soprattutto allo streaming: il Barezzi Festival, il concerto di Mauro Ermanno Giovanardi al Farnese, «Vocedonna» alla Casa della Musica. Nonostante tutte le critiche, anche il Festival di Sanremo continua a fare notizia, in un modo o nell’altro…

