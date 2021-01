Trionfa «Parasite» e la sala sconfigge lo streaming   

Una cosa è certa: dei 125 anni (portati bene assai) che il cinema ha appena compiuto, quello che stasera - se Dio vuole - finirà, è stato il più duro, il più triste, il più complesso. Mai prima d'ora da quando i fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione della Storia, le sale erano rimaste chiuse per le feste: nemmeno in tempo di guerra. Il Covid ha cambiato le nostre abitudini e, con esse, anche il nostro modo di vedere: se al cinema (i pochi mesi che sono rimasti aperti) sono diventati obbligatori distanziamento e mascherina (un sacrificio in realtà piccolo per gli spettatori ma grande per gli esercenti), molti film sono stati rimandati a tempi migliori, mentre altri sono stati spalmati sulle piattaforme streaming, dando maggiore corpo - e in alcuni casi credibilità - all'on demand.

Difficile quindi, durante un terremoto come questo, fare bilanci: ma noi della Gazzetta non abbiamo voluto nemmeno questa volta rinunciare al nostro abituale gioco (ideato dall'indimenticato Maurizio Schiaretti) dove «premiare» i migliori film della stagione. Che, vista l'eccezionalità del momento, abbiamo deciso di allungare: prendendo in considerazione i titoli usciti in sala e in streaming dall'agosto 2019 fino a oggi. I giurati hanno dovuto rinunciare alla tradizionale cena, rinviare brindisi e sorrisi, e inviare i voti via e-mail: ma gli esiti si sono rivelati comunque decisamente interessanti.

Se roboante, per quanto abbastanza atteso, è il trionfo del già acclamatissimo «Parasite», che oltre al riconoscimento principale, quello per il miglior film, aggiunge anche il premio per la miglior regia (a Bong Joon Ho, il regista che ha regalato l'Oscar alla Corea), va anche certamente notato che solo uno dei film della nostra top ten - «Mank» - non ha avuto un passaggio in sala. Gli altri, da «The Irishman» (ottimo secondo che, come «Parasite» e «I miserabili», fu una delle anteprime di lusso del Parma Film Festival 2019) a «Marriage story», seppure destinati allo streaming, hanno tutti toccato, per molto o per poco, il grande schermo. A riprova, se ce n'era bisogno, che di un film conta sì l'intrinseca qualità: ma anche il luogo e il modo in cui lo vedi.

E gli altri premi? Plebiscito per Joaquin Phoenix, migliore attore dell'anno (quasi) all'unanimità e vittoria per distacco tra le attrici di Scarlett Johansson. E se tra i film, si dividono il gradino più basso del podio gli americani «Joker» e «C'era una volta a ...Hollywood», tra le opere prime non conosce rivali il francese, arrabbiato e potente, «I miserabili». L'Italia invece piazza «Favolacce» nella top ten assoluta: il film dei fratelli D'Innocenzo divide il primato tra le pellicole made in Italy con «Martin Eden». Un altro italiano, poi, vince tra i documentari: è «Notturno» del «parmigiano» Gianfranco Rosi, che rappresenta il nostro Paese nella corsa agli Oscar. Volata a tre, invece, nella graduatoria degli interpreti di casa nostra: Marinelli supera al fotofinish Germano e di tre lunghezze Favino. Ex aequo come se piovesse infine per rivelazioni e delusioni. Con la consapevolezza che per brindare c'è tempo: lo champagne teniamolo in frigo per quando riapriranno le sale.