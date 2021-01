Sex and the City torna sul piccolo schermo. Il nuovo capitolo si intitolerà 'And Just Like That' e andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Kim Cattrall, che nella serie originale aveva avuto la parte di Samantha Jones, non parteciperà al revival che segue le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e relativi amanti e amici una volta superata la soglia dei 50 anni.

La nuova serie - riporta Variety - avrà dieci episodi di mezz'ora ciascuno. La produzione dovrebbe cominciare a New York in primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA sex and the city