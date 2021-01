Addio a Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls: aveva 69 anni

A 69 anni è scomparso Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls. Il musicista ha perso la sua battaglia contro il cancro del quale si era ammalato circa due anni e mezzo fa.

Al secolo Sylvain Mizrahi, era emigrato da piccolo con i genitori da Il Cairo in Egitto. Dopo aver fatto per un periodo parte della band Actress nel 1971 si unisce ai New York Dolls e vi rimane fino al 1977 anno di scioglimento del gruppo. La band, formata da Arthur Kane, Jerry Nolan, David Johansen, Sylvain Sylvain e Johnny Thunders, tornò di nuovo assieme nel 2004 per poi sciogliersi definitivamente nel 2011. Il loro omonimo album del 1973 rimane una pietra miliare nel mondo della musica rock e per la rivista Rolling Stone si tratta di uno dei 500 migliori della storia. New York Dolls furono anche dei pionieri nella musica American punk glam rock influenzando le generazioni future.

© RIPRODUZIONE RISERVATA