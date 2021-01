Francesco Avanzini: «Il mio appuntamento al buio nel programma su Real Time»

La prima volta in televisione non si scorda mai, anche se sei un “personaggio” nella tua città. Francesco Avanzini è un uomo della notte: pr per diversi locali notturni di Parma e provincia, è andato sul piccolo schermo per trovare l’anima gemella. Il 12 gennaio Frank, quarantanovenne parmigiano doc, è stato protagonista del programma condotto da Flavio Montrucchio su Real Time, «Primo Appuntamento»: «Ho deciso di partecipare per provare una nuova strada in cerca dell’amore. Non sono timido e ho voluto mettermi alla prova davanti alle telecamere con la speranza di conoscere una persona interessante».

E come è andata?

«Posso dire di avere incontrato una splendida donna: molto intelligente, gentile, simpatica. Abbiamo cenato e ci siamo conosciuti un po’ di più. Il tempo passato insieme non è stato tantissimo ma la conclusione è stata molto tenera con un bacio».

Come è stata la gestione dell’aspetto sanitario?

«L’organizzazione è stata impeccabile: appena arrivato mi hanno fatto il tampone, i tavoli nel locale erano perfettamente distanziati e l’uso delle mascherine è stato costante».

Come si è sentito in una situazione così particolare?

«L’inizio è stato molto emozionante, una condizione nuova. Ero in uno stato d’animo diverso dal solito. Poi mi sono concentrato su di lei, sulle nostre chiacchiere. Ho addirittura dimenticato le telecamere».

Come si è svolto l’incontro?

«Abbiamo registrato la puntata a ottobre in un noto ristorante a Roma. Location splendida. La cena è durata circa 2 ore ma il tempo è passato velocemente. C’è stata subito sintonia tra di noi. Mi sono sentito immediatamente a mio agio».

L’appuntamento al buio la spaventava?

«Tutt’altro: ho trovato l’esperienza molto intrigante. È stata la serata delle prime volte, non solo davanti alle telecamere ma anche con una persona mai vista prima in vita mia. Le sensazioni tuttavia sono state positive, forse proprio perché sono un positivo di natura».

Ha avuto modo di conoscere il conduttore Flavio Montrucchio?

«Non di persona ma so che era in regia a controllare tutto, senza perdersi un minuto delle riprese. E mi hanno detto che si è fatto anche qualche piacevole risata. Sono sincero nel dire che mi piacerebbe rivivere situazioni così: mi sono trovato molto a mio agio, non ero in ansia pur sapendo che mi avrebbero visto tante persone in televisione. Chissà che questo sia solo l’ inizio e si aprano nuove opportunità: nella vita mai dire mai».