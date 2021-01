L'appello di Shalpy: "Sono in situazione di indigenza: pronto a fare anche il cameriere"

«Ho investito gli ultimi soldi che avevo in un singolo che frutterà poche centinaia di euro. Ho 58 anni e sono nelle condizioni di un esordiente» . E' uno dei passaggi dell'appello che la rivista Rolling Stones ha raccolto. A lanciarlo è il cantante parmigiano Shalpy, che rivela: "Sono in situazione di indigenza, sono pronto a fare anche il cameriere".

Colpa della pandemia che ha fermato tutto. "Invece di pensare a risparmiare, in questo momento di crisi, ho creduto molto nel mio progetto (a partire dalla canzone "Let it snow", ndr,) , ma ora non ho più un salvagente. Sono disposto a fare tutto quello che mi sarà offerto".