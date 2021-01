I "4 Ristoranti" di Borghese incorona Alfione

È Alfione il miglior ristorante-bottega di Parma e provincia. Il verdetto è arrivato dalla puntata di "Alessandro Borghese-4 Ristoranti",, dedicata al nostro territorio e andata in onda questa sera, in prima visione assoluta, su Sky Uno. A ribaltare le sorti della contesa è stato proprio il voto di Borghese, che ha premiato lo storico locale di viale Piacenza (fino a quel momento secondo, nella classifica provvisoria). gestito da Massimo Alfieri ed Elio Greci. Per Alfione, un premio di 5.000 euro.

Gli altri ristoranti in gara erano la Xalumeria 3 Portici di Fontanellato, Golosia di Salsomaggiore Terme e la Trattoria Scarica di Alberi.

Tutti i particolari sulla Gazzetta di Parma in edicola domani, mercoledì 20 gennaio.