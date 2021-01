Addio Cloris Leachman, Frau Bluecher in Frankenstein Junior

E’ morta a 94 anni l’attrice premio Oscar Cloris Leachman, indimenticabile Frau Bluecher in Frankenstein Junior di Mel Brooks con Gene Wilder. La Leachman è scomparsa il 27 gennaio nella sua casa a Encinitas, in California. Lo annuncia Variety sul sito.

Nella sua lunga carriera ha vinto numerosi premi, tra cui l'Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1971 per la sua interpretazione di Ruth Popper nel film 'L'ultimo spettacolò di Peter Bogdanovich.

E’ stata inserita nella Television Academy Hall of Fame nel 2011, ha ottenuto 22 nomination agli Emmy e ne ha vinti 8 di cui sei per la serie tv Mary Tyler Moore.

Nata nel 1926 a Des Moine, nello Iowa, ha esordito sul grande schermo nel 1955 con 'Un bacio e una pistolà di Robert Aldrich nel ruolo di una femme fatale.