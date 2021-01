Quinto matrimonio per Pamela Anderson. L’attrice, bagnina nella serie tv «Baywatch», ha sposato in segreto in Canada la sua guardia del corpo. Si tratta di Dan Hayhurst. La Anderson, che ha appena dato l'addio ai social, ha anche spiegato che ha deciso di sposarsi nella proprietà dove si erano sposati i genitori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Baywatch

Pamela Anderson