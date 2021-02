Belen: "Sono di nuovo incinta"

Sul numero di Chi in edicola questa settimana Belen Rodriguez conferma per la prima volta, le voci di una dolce attesa che si inseguono da qualche settimana. "Sono entrata nel quinto mese di gravidanza", rivela la showgirl al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il padre è Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa. "Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: "Che bel ragazzo". Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). "Mamma mia, che bel viso che hai!", gli ho detto". "Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli "stronzi" ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo "gentile"". "Il primo bacio? E’ successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita".



Nella lunga intervista parla per la prima volta anche Antonino Spinalbese: "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, mi ha fatto capire che con lei avrei potuto essere vero e che non mi avrebbe giudicato. E’ la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo".