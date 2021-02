Malore alla Scala, Zubin Mehta in ospedale

Resterà in ospedale per controlli fino a domani Zubin Mehta, il direttore d’orchestra che venerdì ha avuto un malore durante le prove dell'opera «Salome» di Strauss che andrà in scena al Teatro alla Scala, senza pubblico ma in diretta su Rai 5, il prossimo 20 febbraio, nell'allestimento del regista Damiano Michieletto. Il maestro di origine indiana, 85 anni, che negli ultimi anni ha sofferto di problemi di salute, ha detto ai tanti che lo hanno sentito al telefono di stare bene. Fino a domani resta comunque sotto osservazione in ospedale.