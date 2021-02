Patty mi ha smascherato da Tigre ma più che altro mi sento un soriano

Non chiedetemi come si possa stabilire un rapporto, di qualunque natura sia, tra la ricorrenza odierna di San Valentino (cena in casa? Cioccolatini e un bacetto che non è scherzetto?) e la nascita, non proprio generata da «amore tra coniugi», del nuovo Governo con Mario Draghi Presidente del Consiglio, anzi, il rapporto lo amplifichiamo a tre se c’infiliamo un inaspettato reggi-candela come un programma tv dal titolo «Il cantante mascherato», in onda su RaiUno. Affermo questo inedito triangolo come caratterizzante, un po’ perché, nella stessa sera, quella dell’ultimo venerdì, Draghi comunica chi saranno i preposti ai Ministeri (c’è, new entry, quello per la Transizione ecologica, che una mia amica, stordita come poche, pensava fosse stato istituito per rendere più «green e compatibile con l’ambiente» l’intervento chirurgico per il cambio di sesso…), mentre in tv Milly Carlucci e il suo bestiario di mascherine inneggiano in vario modo all’amore, ma, come per tutti i giochi che hanno regole, c’è quella dello smascheramento che, ahimè, mi becca in pieno come La Tigre Azzurra, dentro la quale mi sono celato, all’insaputa di tutti, familiari, amici e colleghi, per un mese intero, continuando la vita di sempre e facendone una in parallelo in totale solitudine, come una spia infiltrata in territorio nemico, senza possibilità di condividere, pena una multa salatissima, l’esperienza stessa.

Quando al gioco s’assomma «l’amore», si può davvero provare un brivido inconsueto, che assomiglia molto da vicino, credo senza averne la certezza, a quello che vivono gli innamorati. La prima a intuire chi potesse stare sotto il peluche da scena è stata la presidente di giuria a nome Patty Pravo, che mi ha «pizzicato» non tanto per la voce, quanto per un indizio dato, dove s’accennava al mio problema relativo alla compulsione alimentare, domato piano piano (chissà se vinto per sempre, questo non lo so…) anche col supporto di persone che, come Nicoletta in arte Patty, mi hanno dato più di una mano, un aiuto concreto, facendomi sentire la condivisione come un valore che travalica le differenze, le generazioni e i sessi, e che ti fa comprendere ancor di più la lealtà e la trasparenza di chi s’incontra nella vita. Patty è un simbolo di come si possa essere al tempo stesso star di prima grandezza e persona affabile e amica concreta, lei che della sua libertà e della sua autonomia ha fatto un protocollo e uno stile di vita (insegnandolo inevitabilmente a una generazione non abituata, prima di Lei, a concedersi uno spazio che le convenienze e la morale di qualche decade fa rendevano perlomeno difficilmente praticabili), senza perdere nemmeno un briciolo d’attenzione nei confronti altrui e questo vale più di tutto, anche se, come tutti, i «soldati di barricata da spettacolo», si vorrebbe continuare la pugna fino all’auspicabile vittoria. Ma volete mettere la meraviglia di trovarsi di fronte a una persona che rammenta quello che ci si è confidati qualche tempo fa, volete mettere la gioia di aver sì impersonato qualcuno, una maschera che poco aveva di me (più che una tigre sono semmai un soriano da divano perenne, incline alla pinguedine e alla pigrizia…) ed essere smascherato da una donna, vera come poche e che di maschere non ne hai mai messa alcuna? Mi viene da sperare che, idealmente, stasera, in una cena a «distanza», anche i Ministri (vecchi e nuovi) del Governo, possano, anzi, debbano «innamorarsi» del loro ruolo, non fosse altro che per il bene di tutti noi… e Buona Domenica!