È morto Claudio Sorrentino, voce di Gibson, Travolta e Willis

E’ stato attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e conduttore televisivo. Era famoso anche per essere il doppiatore di star del cinema come Mel Gibson, John Travolta e di Bruce Willis. Claudio Sorrentino, scomparso la scorsa notte a causa del covid, aveva iniziato la sua carriera da bambino, recitando nelle compagnie che hanno fatto la storia del teatro italiano. Radio Techetè per ricordarlo, oggi, mercoledì 17 febbraio, durante tutta la giornata, a partire dalle 9.00 e fino alle 17.00 trasmetterà le puntate del podcast "Il magico mondo dei suoni del cinema", un’incredibile storia del suono e del doppiaggio sul grande schermo, realizzato da Sorrentino, scritta e condotta in esclusiva per Radio Techetè. Dieci puntate di mezz'ora che iniziano con il racconto degli albori del cinema muto e arrivano fino agli anni novanta, attraverso aneddoti e storie uniche che legano il grande schermo con la professione e il lavoro dei doppiatori. Il podcast "Il magico mondo dei suoni del cinema" è anche on demand sul sito https://www.raiplayradio.it/radiotechete/

