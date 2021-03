Sanremo, seconda serata: Ama-Fiore e Elodie - Nuove proposte passano:  Davide Shorty e Wrongonyou 

Seconda serata del Festival di Sanremo: serata condotta da Amadeus e di Fiorello con Elodie. 13 i campioni in gara (altri 13 hanno cantato ieri) e le 4 nuove proposte. Ospiti ancora Achille Lauro, stavolta insieme a Claudio Santamaria e Francesca Barra, Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigi D'Alessio, Alex Schwazer e Cristiana Girelli.

Elodie in rosso illumina il palco

Scende lentamente lungo la scala: «L'abito è molto pesante», dice Elodie, la fisicità statuaria esaltata dal vestito di strass rossi dal profondo spacco laterale. «Sono felicissima, molto orgogliosa di essere qui», aggiunge la cantante che dopo il successo di Andromeda, il brano presentato in gara l’anno scorso, è la co-conduttrice della seconda serata del festival.

Nuove proposte: passano Davide Shorty e Wrongonyou

Davide Shorty con il brano Regina e Wrongonyou con Lezioni di volo sono le ultime due Nuove Proposte a passare direttamente alla serata finale di venerdì.

Sono stati eliminati i Dellai con Iosonoluca e Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te.

A decidere il risultato è stata la combinazione di televoto (34%), giuria Demoscopica (33%), Sala Stampa (33%).

Un palloncino dalla forma fallica in platea. Ironia sui social

Ironia social sulla platea che stasera ha preso vita grazie a una moltitudine di palloncini colorati: qualcuno tra i tanti gonfiabili ne ha intravisto uno con una chiara forma fallica. E twitter si è riempito del fermo immagini che avrebbe individuato il palloncino che svetta impertinente su tutti gli altri.

La protesta di un bar antirestrizioni: cori verso gli agenti

Clamorosa iniziativa di protesta contro le restrizioni anti-covid in un bar in centro a Sanremo, non lontano dall’Ariston. Il gestore ha continuato a servire aperitivi oltre l’orario 'limite' delle 18 e quando sul posto è intervenuta una dozzina tra vigili e poliziotti si sono scatenati cori di sostegno: una sessantina i partecipanti, tra avventori e altri sostenitori che si sono aggregati. «La gente vuole lavorare, voi avete lo stipendio sicuro», oppure «Lo stipendio ve lo paghiamo noi», hanno scandito rivolti alle forze dell’ordine. La zona di Sanremo da domani passa in 'arancione rinforzatò (il resto della Liguria è gialla).

I big in gara

1. Orietta Berti Quando ti sei innamorato

2. Bugo E invece sì

3. Gaia Cuore amaro

4. Lo Stato Sociale Combat Pop

5. La rappresentante di lista Amare

6. Malika Ayane Ti piaci così

7. Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

8. Ermal Meta Un milione di cose da dirti

9. Random Torno a te

10. Fulminacci Santa Marinella

11. Willie Peyote Mai dire mai (La locura)

12. Gio Evan Arnica

13. Irama La genesi del tuo colore (con il video delle prove). Bloccato a causa del contagio da Covid-19 di due componenti del suo staff non si esibirà.