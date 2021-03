Quarta serata, Gaudiano vince tra le Nuove proposte. Sul palco tutti i big, la Palombelli e la Venezi

Arriva Barbara Palombelli

«Non voglio fare body shaming, sei ingrassato sei dimagrito, non si può dire niente... Ma Amadeus non vede niente, gli stavo accanto e non mi ha visto», scherza Fiorello sul palco dell’Ariston prima di coinvolgere il direttore artistico nella lettura in coro del gobbo. Insieme introducono così Barbara Palombelli, co-conduttrice della quarta serata del festival, elegante nel tailleur pantalone color panna.

Al primo scambio, Fiorello le chiede come chiami nell’intimità il marito, Francesco Rutelli: «Francy, o anche cucciolo. Ma cucciolo chiamo anche mio nipote», scherza la giornalista, auspicando che Sanremo sia «un segnale di ripartenza per tutto lo spettacolo dal vivo».

Gaudiano vince tra Nuove Proposte

Gaudiano con il brano Polvere da sparo vince il festival di Sanremo tra le Nuove Proposte. Secondo Davide Shorty con il brano Regina, terzo Folcast con il brano Scopriti, quarto Wrongonyou con il brano Lezioni di volo. A votare sono stati chiamati la sala stampa (33%), la giuria demoscopica (33%) e il pubblico con il televoto (34%).

«E' qualcosa di eccezionale - dice Gaudiano tra le lacrime - Dedico questa vittoria a mio padre, alla mia famiglia a tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Due anni fa mio padre è andato via, ma ora lo sento qua con me».

«Era un festival difficile, con il vostro coraggio avete riempito quelle poltrone vuote». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul palco dell’Ariston per la consegna del premio al vincitore della Nuove proposte. «Spero - aggiunge - che questi ragazzi simboleggino la vita che riparte per tanti giovani che da un anno sono chiusi nelle loro case. Avete fatto sorridere anche qualcuno che vi guarda dagli ospedali».

Il programma del Festival

Quarta serata, oggi, del Festival di Sanremo. Si esibiranno anche tutti i big in gara. Verranno assegnati anche i primi premi delle due sale stampa Lucio Dalla e Mia Martini. Le due co-conduttrici con Amadeus saranno la direttrice d'orchestra Barbara Venezi (con le Nuove proposte) e Barbara Palombelli he terrà anche un monologo sulle donne. Ci saranno ovviamente anche degli ospiti: Mahmood, vincitore del Festival nel 2019, e Alessandra Amoroso che si presenterà prima con Matilde Gioli e poi con Emma. Torneranno anche Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro (con Boss Doms e a un ospite speciale ancora non annunciato).

L'ordine di uscita delle Nuove proposte

Davide Shorty Regina

Folcast Scopriti

Gaudiano Polvere da sparo

Wrongonyou Lezioni di volo



Poi i big

Annalisa Dieci

Aello Ora

Maneskin Zitti e buoni

Noemi Glicine

Orietta Berti Quando ti sei innamorato

Colapesce/Di Martino Musica leggerissima

Max Gazzè Il farmacista

Willie Peyote Mai dire mai (La Locura)

Malika Ayane Ti piaci così

La Rappresentante di Lista Amare

Madame Voce

Arisa Potevi fare di più

Coma_Cose Fiamme negli occhi

Fasma Parlami

Lo Stato Sociale Combat Pop

Francesca Michielin / Fedez Chiamami per nome

Irama La genesi del tuo colore (registrazione video delle prove generali)

Extraliscio feat. Davide Toffolo Bianca luce nera

Ghemon Momento perfetto

Francesco Renga Quando trovo te

Gio Evan Arnica

Ermal Meta Un milione di cose da dirti

Bugo E invece si

Fulminacci Santa Marinella

Gaia Cuore amaro

Random Torno a te