Luca Zingaretti torna a casa dopo le cure: "Grazie a tutti"

«Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare». Con un’immagine postata sulle storie dei suo account Instagram, che lo ritrae di spalle su un letto di ospedale, con le valigie accanto, Luca Zingaretti conferma indirettamente di essere stato ricoverato.

Nei giorni scorsi Dagospia aveva diffuso l'indiscrezione - mai confermata finora - della positività al Covid dell’attore, reduce dal successo in tv con l’ultimo episodio del Commissario Montalbano, Il metodo Catalanotti. Attualmente Zingaretti è impegnato nelle riprese della nuova serie Sky Original "Il Re" che Lorenzo Mieli e The Apartment producono con Wildside.