"Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...". Lo scrive Gianni Morandi sul suo profilo Facebook pubblicando una foto che lo ritrae nella sua stanza di ospedale a Cesena con la moglie Anna. L'immagine ha diviso i fan del cantante. Oltre a dimostrazioni di affetto, c'è chi chiede come mai la moglie possa entrare in reparto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Morandi