Ascolti tv: Serena Rossi regina del venerdì con Canzone segreta

Ascolti tv: il nuovo appuntamento con Canzone Segreta su Rai1, condotto da Serena Rossi, si aggiudica la prima serata di ieri con 3 milioni 977mila spettatori e il 17.44% di share. Su Canale 5, in replica, Ciao Darwin 8 - Terre Desolate ha avuto invece 2 milioni 719mila spettatori e uno share del 14.4%.

Nell’access prime time Soliti Ignoti - Il Ritorno ha registrato 5 milioni 312mila spettatori con il 19.19% di share, mentre Striscia La Notizia su Canale 5 ottiene 4 milioni 611mila spettatori con il 16.64%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2 milioni 401mila spettatori con l’8.7% di share.

A livello generale, Mediaset è avanti in prima serata con 9 milioni 435mila spettatori e il 34.74%, contro i 9 milioni 190mila spettatori e il 33.84% di share della Rai, in seconda serata con 5 milioni 105mila spettatori e il 39.35% di share contro i 3 milioni 580mila spettatori con il 27.6% di share per l'azienda di Viale Mazzini che si aggiudica di poco le 24 ore con 3 milioni 835mila spettatori e il 34.95% (3 milioni 750mila spettatori con il 34.17% di share per Mediaset).