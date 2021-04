Il trono di spade, celebrazioni per i 10 anni e tre spin-off in arrivo

Dureranno un mese le celebrazioni programmate dalla HBO per il decimo anniversario della messa in onda di una serie che ha fatto già la storia della TV: Game of Thrones - Il trono di Spade. Creata da David Benioff e D.B.Weiss come adattamento televisivo del ciclo di romanzi di George R.R.Martin dal titolo Cronache del ghiaccio e del fuoco ( A song of ice and fire), la serie composta da 73 episodi per otto stagioni, è andata in onda in Italia dall’11 novembre 2011 al 27 maggio 2019 sui canali Sky. The Iron anniversary, questo il nome che prende questo mese di aprile per i fan della saga, ha una sua pagina dedicata da dove partiranno una serie di iniziative e si potranno acquistare speciali gadget e prodotti a tema. Previsti ben 150 video di dietro le quinte, interviste al cast, clip e trailer mai visti prima. Dal 10 aprile inoltre parte la "Mara-Throne", una maratona su HBO come il gioco di parole suggerisce, che prevederà la visione di tutta la serie a partire dalle 10 di mattina. (ITALPRESS) - (SEGUE).

Prevista anche una raccolta fondi indetta tra i fan che accetteranno la sfida di binge-watching dell’intera serie su HBO Max. Numerosissimi i gadget speciali previsti per l’Iron Anniversary, dall’esclusivo Uovo Fabergè in onore di Daenerys Targaryen, a birre e vini brandizzati dalle varie case Targaryen, Stark e Lannister fino alle immancabili edizioni limitate dei Funko Pop. Se Game of Thrones rimane una delle serie più amate di sempre, ha anche tra i primati, quello del finale tra i più odiati della TV. Proprio in seguito ad un trailer rilasciato per L'Iron anniversary sono tornate le polemiche dei fan sul cattivo finale e le richieste di girarne uno nuovo. A contenere il malcontento, si spera ci penseranno gli spin-off in arrivo, ad iniziare da House of the Dragon basato su "Fuoco e sangue" di George R. R. Martin sulle origini della famiglia Targaryen, le cui riprese sono già iniziate.



In cantiere però, secondo Deadline e The Hollywood Reporter, pare ci siano più di tre titoli, a cominciare da un prequel, Tales of Dunk and Egg, tratta dalla raccolta Il cavaliere dei Sette Regni. Collegato a House of the Dragon sarebbe in lavorazione 9 Voyages, su "Serpente di mare" Lord Corlys Velaryon, marito di Rhaenys Targaryen e capo della Casa Velaryon. Previsto anche 10.000 Ships con protagonista la principessa Nymeria e probabilmente una serie ambientata a Flea Bottom.