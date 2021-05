E' morto Nick Kamen, spopolò nel pop negli anni Ottanta

E’ morto, all’età di 59 anni, il modello e cantante britannico Nick Kamen. Lo riferiscono i media britannici. Nato Neville Kamen, in Essex, divenne famoso in tutto il mondo per uno spot pubblicitario dei Levìs 501 lanciato nel 1985 e ambientato in una lavanderia a gettoni. Proprio grazie a quel video il giovane modello fu notato da Madonna, che collaborò alla produzione del brano pop 'Each Time You Break My Heart'. A guidare i tributi in suo ricordo oggi il grande amico di sempre Boy George.

