E' morto a 106 anni Norman Lloyd, attore cult di Hitchcock e Chaplin, il preside ne "L'attimo fuggente"

E’ morto, all’età di 106 anni, Norman Lloyd, attore che aveva lavorato con Alfred Hitchcock. Il centenario, nato a Jersey City l’8 novembre 1914 e spirato a Los Angeles, ha avuto una lunghissima carriera in quanto aveva esordito nel 1939 con "The Streets Of New York" ("Gli eroi della strada") e ha recitato fino al 2015, quando uscì "Un disastro di ragazza". Oltre ad aver interpretato - come riporta "Variety" - il ruolo del preside di "L'attimo fuggente" accanto a Robin Williams, uno dei suoi ruoli più iconici fu quello del "cattivo" Frank Fry in "Sabotatori" di Hitchcock (1942). Notevole la sua presenza anche in tv, con partecipazioni, tra le altre trasmissioni, a "La signora in giallo" (Murder, She Wrote) e alla serie "Alfred Hitchcock presenta". Lloyd, pseudonimo di Norman Perlmutter, amico di Charlie Chaplin, è stato sposato dal 1936 con l’attrice Peggy Craven fino alla di lei morte il 30 agosto 2011.