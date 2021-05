Amici, la ballerina Giulia vince battendo il fidanzato Sangiovanni. Ascolti da record

La ballerina Giulia è la vincitrice dell’edizione 2021 di Amici, il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Nella finalissima a due (decisa dal televoto), Giulia ha battuto il cantante Sangiovanni, aggiudicandosi il premio del valore di 150mila euro in gettoni d’oro (oltre al Premio Tim da 30mila euro). Il cantante fa però man bassa di riconoscimenti, portando a casa il premio di categoria (50mila euro), il Premio della Critica Tim (50mila euro), il Premio delle Radio per il singolo Malibù e il Premio Siae per il miglior testo (20mila euro).

In finale anche il ballerino Alessandro e i cantanti Deddy e Aka7ven.

«Amici», il talent in onda su Canale 5 e giunto quest’anno alla 20esima edizione, conclude la stagione del serale imbattuto nove volte su nove e segna il record assoluto di ascolto delle ultime tredici edizioni.

L’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha registrato 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (37.7% sul pubblico attivo e 51% sui giovani 15-34enni). Un successo confermato da picchi di oltre 7.665.000 spettatori e del 51% di share.

La media stagionale di «Amici» ha totalizzato 5.845.000 spettatori e il 28.14% di share (31.4% sul pubblico attivo e 47.34% sui giovani 15-24 anni), la più vista dal 2008.

«Maria De Filippi ha vinto ancora una volta - commenta Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 -. Questa edizione del serale di «Amici» ha infranto i record di tutti i talent televisivi. E’ la dimostrazione del valore editoriale e popolare, di un programma fatto con professionalità e passione. Ed è anche una nuova medaglia nel palmarès dell’ammiraglia Mediaset, per la quale ringrazio Maria, i giudici, i docenti, gli ospiti, tutto il team produttivo e i ragazzi, che tanto si sono impegnati per inseguire il loro sogno artistico».