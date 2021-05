Anna Maria Meo eletta presidente Opera Europa

E’ Anna Maria Meo il nuovo presidente di Opera Europa, l’organizzazione di servizio per le compagnie liriche e i festival operistici, fondata nel 1995.

La direttrice generale del Teatro Regio di Parma, che si è detta «felice e orgogliosa», è il primo presidente italiano dell’associazione di cui fanno centinaia di realtà fra cui La Scala, l’Opèra di Parigi, il festival di Edimburgo, il Bolshoi di Mosca e il centro per le arti performative di Mumbai.

Vicepresidenti sono Aviel Cahn, direttore generale del Grand Thèatre di Ginevra e Ignacio Garcia-Belenguer Laita, general manager del teatro Real di Madrid, tesoriere Alexandra Stampler-Brown, managing director della Deutsche Oper am Rhein Duesseldorf-Duisburg, mentre segretario è Henning Ruhe, direttore artistico della GoeteborgsOperan.

«Un onore e un orgoglio per il Teatro Regio di Parma, per Parma, per l’Italia» ha commentato il sindaco Federico Pizzarotti.