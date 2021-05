Caso Maneskin-droga, moviola sui filmati. Damiano: "Farò il test"

«Stiamo ancora esaminando attentamente i filmati e aggiorneremo con ulteriori informazioni a tempo debito». Così l’EBU, The European Broadcasting Union, che organizza e promuove l’Eurovision Song Contest, interviene ufficialmente sulle polemiche che hanno coinvolto Damiano dei Maneskin per un possibile uso di droghe in diretta tv durante la finale di ieri sera (vinta dalla band romana),

«Siamo consapevoli della speculazione sul video dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest nella Green Room di ieri sera. La band ha smentito le accuse di consumo di droga e il cantante in questione farà un test antidroga volontario» .

"Damiano farà un test antidroga volontario dopo l’arrivo a casa".



Damiano si sottoporrà al test volontario «dopo l’arrivo a casa. Questo è stato richiesto da loro ieri sera ma non ha potuto essere immediatamente organizzato dall’EBU. La band, la loro direzione e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room e hanno spiegato che un bicchiere si era rotto al loro tavolo ed è stato pulito dal cantante. L’EBU può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco», si legge ancora nel comunicato ufficiale..