Kevin Spacey torna a recitare per la prima volta dallo scandalo delle accuse sessuali e lo farà in Italia. L’attore, secondo Tmz, sarà nel cast di «L'uomo che disegnò Dio» diretto da Franco Nero. «Sono molto contento che Kevin abbia accettato di partecipare al film. Lo considero un grande attore e non vedo l’ora di iniziare a girare», afferma Nero.