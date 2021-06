Isola dei (poco) Famosi. vince Awed. Finale record: 23% di share

Finale record per «L'Isola dei Famosi» su Canale 5. L’appuntamento conclusivo con il survival-show condotto da Ilary Blasi, prodotto da Banijay Italia - si sottolinea in una nota - è risultato leader della serata con il 23% di share e 3.317.000 spettatori. Il momento della vittoria di Awed è stato visto dal 40% della platea televisiva, con un picco di 4.183.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-24enni, dove ha toccato il 34% di share.

La 15esima edizione de «L'Isola dei Famosi», nel corso di 22 puntate ha registrato un ascolto medio di 3.069.000 spettatori pari al 18.3% di share. Boom sui social: su Twitter, Instagram e Facebook, il programma ha complessivamente generato 858.500 interazioni totali: in particolare, l’hashtag #Isola ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e le interazioni generate durante la messa in onda sono state di 16.6 milioni.

" Un bilancio più che positivo - commenta il direttore di rete Giancarlo Scheri - fondamentale contributo alla riuscita del survival-show, la brillante conduzione di Ilary Blasi, che ha governato con spirito ed energia unici, sia lo studio sia il set honduregno. Isola è una produzione impegnativa, per chi partecipa e per chi la realizza: un energico grazie, quindi, a tutta la squadra autorale e produttiva Mediaset e Banijay Italia, al cast degli isolani, all’inviato, agli opinionisti. E a Ilary Blasi, che ha confermato ancora una volta la sua grande professionalità».

