Mara Venier ricoverata in ospedale

Mara Venier è ricoverata in ospedale a Roma per un grave problema causato da un impianto dentale appena messo, che l’ha costretta a subire anche un intervento chirurgico per rimuoverlo. E’ la stessa conduttrice a raccontare la sua disavventura in un post su Instagram accompagnato da una foto dove si vede che è ancora in un letto di ospedale.

«Amici di Instagram - scrive la conduttrice, che aveva già accennato alla vicenda in apertura dell’ultima puntata di Domenica in - voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi...sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 ...sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo maxillofacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!! Ricoverata...sala operatoria, anestesia totale, un incubo.....!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento).... #dentistaroma #nonfiniscequi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA mara venier