"Il Suono nella Bellezza": a San Francesco del Prato via ai concerti

Torna anche quest’anno, per la terza volta, la rassegna di musica classica “Il Suono nella Bellezza” a sostegno delle opere di restauro in San Francesco del Prato. 6 i concerti in programma per l’edizione 2021, ideata e organizzata, fin dalle sue origine nel 2019, da I Musici di Parma e dal Comitato per San Francesco del Prato, con la direzione artistica di Carlo D’Alessandro Caprice, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Parma.

Dal 12 giugno al 28 luglio, lungo 6 appuntamenti che avranno luogo tra le mura del Cortile d’onore della Casa della Musica e gli spazi della Chiesa di San Francesco del Prato, artisti di fama internazionale e giovani talenti dell’Accademia de I Musici di Parma si esibiranno accanto all’Orchestra de I Musici di Parma, protagonisti di programmi che spaziano dal barocco al jazz, fino alla musica da film. L’edizione di quest’anno si inserisce significativamente nel ricco programma di eventi programmati dal Comune per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, affiancandosi al filone di visite, concerti e incontri che tesse la tela di “Aspettando San Francesco del Prato”, un vero e proprio percorso culturale di avvicinamento alla consacrazione e all’inaugurazione della chiesa parmense, il 3 ottobre prossimo.

«Con piacere l’Assessorato alla Cultura rinnova anche per quest’anno la sua adesione a questa importante iniziativa, che si inserisce armonicamente nel percorso di rinascita della Chiesa di San Francesco del Prato, con una programmazione musicale condivisa anche con la vicina Casa della Musica – ha dichiarato a tal proposito l’Assessore alla Cultura Michele Guerra. – Un vero percorso nella bellezza del suono musicale in tutte le sue forme, attraverso un programma che propone al pubblico un viaggio ricco e variegato nel tempo».

Il sipario si aprirà sabato 12 giugno alle ore 17 quando – nel pieno rispetto delle norme antiCovid, di fronte ad un pubblico contingentato di massimo 200 persone – la giovane violinista emergente Maristella Patuzzi, con il suo violino Michael Platner del 1728, si esibirà accanto all’Orchestra de I Musici di Parma in un programma che si muove tra le sonorità evocative del norvegese Edvard Grieg (1843-1907), del compositore spagnolo Pablo de Sarasate (1844-1908) e dell’inglese Edward Elgar (1857-1934). A dirigere la serata nella suggestiva cornice della chiesa gotica sarà la bacchetta di Michele Patuzzi, fratello della solista Maristella. A lui il compito di guidare l’Orchestra de I Musici di Parma nell’interpretazione della Suite “Dai tempi di Holberg”, op. 40 di Grieg, in apertura di concerto, dell’Elegia per orchestra d’archi, op. 58 e nella Serenata per archi, op. 20 di Elgar. La solista Maristella Patuzzi – già vincitrice di concorsi nazionali e internazionali, con all’attivo concerti in Europa, Russia, Asia, Stati Uniti, Africa, Canada, Australia e America Latina – farà quindi risuonare, tra le ampie arcate di San Francesco del Prato, le atmosfere della “Fantasía Carmen”, op. 25 e della virtuosistica “Zigeunerweisen” op. 20 del compositore e violinista Pablo de Sarasate.

La rassegna proseguirà domenica 20 giugno, alle ore 21.15, con un concerto lirico sinfonico dedicato ai giovani che vedrà protagoniste, tra celebri arie di Mozart, Verdi, Rossini e Mascagni, due voci dell’Accademia dei Musici di Parma: Adelaide Minnone e Giulia Mazzola, entrambe soprano, allieve della cantante Cinzia Forte, storica docente di canto dell’Accademia de I Musici di Parma. A dirigere l’orchestra saranno gli allievi della classe di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman dell’Accademia de I Musici di Parma, che si alterneranno sul palco.

Domenica 4 luglio, sempre alle ore 21.15, sarà il turno di un big qual è il violoncellista Giovanni Gnocchi, che interpreterà il celebre Concerto n. 1 per violoncello e orchestra di Dmítrij Šostakóvič (1906-1975). A completare il programma della serata sarà l’esecuzione della Quinta Sinfonia di Franz Schubert (1797-1828), diretta anche in quest’occasione dagli allievi della classe di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman. Il quarto concerto della rassegna sarà affidato a un altro nome di fama internazionale. Domenica 18 luglio, ore 21.15, nel Cortile d’Onore della Casa della Musica andrà infatti in scena Portrait of a trumpet, un omaggio alla tromba che prende il nome dall’omonima composizione di Sammy Nestico, uno dei brani in programma. A dare voce allo strumento solista sarà Andrea Lucchi, prima tromba dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia. Un vero e proprio viaggio musicale, attraverso epoche e generi.

Giovedì 22 luglio, ore 21.15, negli spazi della Chiesa di San Francesco del Prato, risuonerà la voce di uno dei più importanti bassi del panorama lirico italiano e internazionale. Un concerto lirico sinfonico che vedrà protagonista assoluto il parmense Marco Spotti (basso), accanto all’Orchestra de I Musici di Parma, con una serata tutta dedicata alle celebri musiche di Giuseppe Verdi.

A chiudere la rassegna, mercoledì 28 luglio, ore 21.15, nel Cortile d’Onore della Casa della Musica, saranno le note di Les Brasseurs Quintet, giovanissima formazione composta dai cinque vincitori del Premio dei Conservatori italiani, tra cui Dario Tarozzo e Francesco Olivi, eccellenze della classe di tromba dell’Accademia de I Musici di Parma. Musiche di P. Dukas, M. Mussorgsky, G. Verdi, G. Bizet, G. Rossini.

L’ingresso a tutti i concerti è a offerta libera, fino a esaurimento posti per un massimo consentito di 200 persone per San Francesco del Prato e 90 per la Casa della Musica. Per info e prenotazioni: info@sanfrancescodelprato.it // www.sanfrancescodelprato.it Chiunque abbia piacere di contribuire al finanziamento dei lavori di restauro dell’imponente progetto di recupero di San Francesco del Prato a Parma potrà fare la sua donazione direttamente sul sito di San Francesco del Prato nell’apposita sezione dedicata alle donazioni e potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art bonus. Per avvalersi dell’art bonus sulla donazione, è necessario spuntare la relativa casella nel modulo di donazione. La rassegna è ideata e organizzata da I Musici di Parma con il patrocinio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 in collaborazione con il Comitato per San Francesco del Prato.

PROGRAMMA CONCERTO INAUGURALE

Sabato 12 luglio, ore 17 Chiesa di San Francesco del Prato Edvard Grieg (1843-1907) Suite “Dai tempi di Holberg”, op. 40 Pablo de Sarasate (1844-1908) “Fantasía Carmen”, op. 25 Edward Elgar (1857-1934) Elegia per orchestra d’archi, op. 58 Edward Elgar Serenata per archi, op. 20 Pablo de Sarasate (1844-1908) “Zigeunerweisen” op. 20 Maristella Patuzzi, violino solista Michele Patuzzi, direttore Orchestra de I Musici di Parma

PROGRAMMA IL SUONO NELLA BELLEZZA 2021

1. Sabato 12 giugno, ore 17.00 Chiesa di San Francesco del Prato Violino solista: Maristella Patuzzi Orchestra: I Musici di Parma Direttore: Michele Patuzzi Musiche di E. Elgar, E. Grieg, P. de Sarasate

2. Domenica 20 giugno, ore 21.15 Chiesa di San Francesco del Prato Concerto lirico sinfonico Orchestra: I Musici di Parma Voci: Adelaide Minnone (soprano) e Giulia Mazzola (soprano) Diretti dagli allievi della classe di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman dell’Accademia de I Musici di Parma Musiche di W. A. Mozart, G. Verdi, G. Rossini e P. Mascagni

3. Domenica 4 luglio, ore 21.15 Chiesa di San Francesco del Prato Giovanni Gnocchi e I Musici di Parma Diretti dagli allievi della classe di direzione d’orchestra del M° Daniele Agiman dell’Accademia de I Musici di Parma Musiche di D. Shostakovich e F. Schubert

4. Domenica 18 luglio, ore 21.15 Cortile d’Onore della Casa della Musica Portrait of a trumpet Andrea Lucchi e I Musici di Parma Musiche di F. Haendel, E. Garner, A. Nestico e L. Morgan

5. Giovedì 22 luglio, ore 21.15 Chiesa di San Francesco del Prato Marco Spotti e I Musici di Parma Concerto lirico sinfonico Musiche di G. Verdi Mercoledì 28 luglio, ore 21.15 Cortile d’Onore della Casa della Musica Les Brasseurs Quintet Musiche di P. Dukas, M. Mussorgsky, G. Verdi, G. Bizet, G. Rossini Ingresso a offerta fino a esaurimento posti

PER DONARE: https://www.sanfrancescodelprato.it/it/dona/