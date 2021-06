Tre ragazzi cantano i "Rovi" che feriscono i cuori dei giovani d'oggi - Ascolta la canzone

Una canzone sul disagio dei giovani in tempo di pandemia, sul bullismo e le conseguenze di situazioni in cui i giovani fanno fatica a farsi ascoltare. E' "Rovi", nuova canzone pubblicata su Spotify e Youtube. Rovi cresciuti a Parma e dintorni, dove è stato anche girato il video.

La musica è di Timur Rella, voce e testi di Alessandro Miceli ("Pixo") - entrambi di Viadana - e Carlotta Sarina (“Lotta”), 19enne di Salsomaggiore che sta per diplomarsi al liceo Bertolucci di Parma. Appena 16enne, Carlotta partecipò a un tour in Cina con l’Orchestra Filarmonica Campana, come contrabbassista. Continuando a coltivare la passione per la musica, ora la nuova tappa: la canzone “Rovi”, pubblicata su Spotify e Youtube.



Timur Rella studia al Conservatorio di Parma e ha proposto la collaborazione a Carlotta Sarina e Alessandro Miceli, che hanno scritto i testi. In particolare, la giovane salsese ha curato il ritornello.

La canzone su Youtube