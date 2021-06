Efsa, tre film all'arena del D'Azeglio: una prospettiva diversa sul mondo

Anche quest’anno l’Efsa contribuisce alla ripartenza della vita culturale della città promuovendo un ciclo di serate della rassegna estiva dell'arena del cinema D’Azeglio.

A partire da giovedì, Efsa offre la visione di film di produzione indipendente, in lingua originale, sottotitolati in italiano, per offrire una prospettiva diversa su tematiche sociali di attualità. Un paio di titoli di produzione francese sono tra l’altro delle prime visioni per Parma.

Il calendario prevede un primo appuntamento a luglio seguito da un secondo ciclo di serate per riproporre le stesse pellicole a fine estate, in agosto. Si comincia giovedì con «La lutte des classes» (in italiano è «Una classe per i ribelli»), una commedia francese, proposta in versione originale con sottotitoli in italiano, che racconta di una coppia - lei brillante avvocato di origine magrebina, lui batterista di un gruppo anarco-punk - che manda il figlio in una scuola pubblica, democratica e multiculturale.

Tra molti problemi ed esilaranti scontri ideologici. Venerdì è la volta di «Lassie torna a casa» (versione doppiata in italiano), film tedesco che riporta circa 80 anni dopo la sua prima volta sullo schermo il famoso collie al centro di un film rivolto soprattutto a un pubblico di famiglie. Sabato infine, «La bonne épouse» («La brava moglie», versione originale sottotitolata in italiano), dove Juliette Binoche è la direttrice di una scuola che forma casalinghe modello, nonché madri e mogli esemplari... I tre film verranno replicati in questo stesso ordine il 26, 27 e 28 agosto. L'inizio delle proiezioni sarà sempre alle 21.30.



Alla serata inaugurale di giovedì porteranno il loro saluto l’assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e Alberto Spagnolli, responsabile attività #Efsa4Parma2021 in rappresentanza di Efsa. «Siamo lieti - spiega Spagnolli - di contribuire anche quest’anno al rilancio della vita culturale di Parma, dopo un altro periodo di grande difficoltà, e ringraziamo il Cinema d’Azeglio per la rinnovata cordiale collaborazione. Quest’anno abbiamo voluto destinare il nostro contributo alla promozione dei valori fondanti dell’Unione Europea, attraverso la proiezione di film che offrano spunti di riflessione su tematiche di grande attualità. Abbiamo scelto produzioni indipendenti, alcune mai viste a Parma sino ad ora, che si rivolgono a un pubblico ampio. Ci auguriamo che i nostri concittadini accolgano l’invito e vengano a trascorrere serate di svago e relax all’interno della deliziosa cornice dell’arena estiva del D’Azeglio».



L’ingresso è a 1 euro e il D’Azeglio devolverà in beneficenza alla Caritas parte del ricavato. La prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio via sms o WhatsApp al 327/8174494.