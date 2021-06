Piccoli cantanti crescono: al Regio nasce la Scuola per le voci bianche

Una nuova accademia di canto rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, per trasformarli da semplici spettatori a potenziali protagonisti delle attività del Teatro Regio di Parma. Nasce la Scuola di canto corale per voci bianche del Teatro Regio di Parma, un luogo dove apprendere a fare musica assieme e intraprendere un percorso di crescita personale, che offrirà anche un bacino naturale di giovani cantori.



I partecipanti alla scuola potranno infatti essere selezionati per entrare a far parte del Coro di voci bianche del Teatro Regio, nuova formazione che prenderà parte a opere, concerti e manifestazioni del Regio, del Festival Verdi e di Verdi Off. Il progetto è stato annunciato ieri pomeriggio in una conferenza stampa al Ridotto. «Da qualche anno - ha osservato Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio - abbiamo inaugurato un percorso formativo iniziato con l’Accademia di canto verdiano, proseguito con l’Accademia di alta sartoria e ora con questa Scuola di canto corale. Nell’ambito dell’impegno del Teatro per avere una relazione continuativa con i più piccoli, questa dimensione di formazione ci sembra essenziale: ci piace che entrino a teatro non solo per assistere a spettacoli ma anche per imparare quanto sia bello fare musica insieme e, in prospettiva, partecipare alle nostre attività».



Come spiegato da Cristiano Sandri, responsabile della programmazione artistica del Regio, «il corso avrà una cadenza settimanale, salvo il caso di eventi in occasione dei quali si potranno intensificare le ore di lezione». L’attività formativa prevede l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze di base della teoria e della cultura musicale, e l’esercizio della pratica vocale d’insieme. A guidare i ragazzi, suddivisi in due fasce d’età (dai 7 agli 8 anni, e dai 9 ai 14), sarà il maestro Massimo Fiocchi Malaspina che vanta una lunga esperienza nel campo della direzione corale e, in particolare, della vocalità infantile.

«Cosa faremo durante lezioni? - ha spiegato Malaspina -. Partiremo dal corretto approccio alla respirazione, i bambini impareranno a conoscere la propria voce, ma anche ad ascoltare gli altri, la disciplina... Sarà un percorso di crescita a tutto tondo».

Per essere ammessi alla scuola, è necessario inviare domanda all’indirizzo vocibianche@teatroregioparma.it entro domenica 5 settembre 2021. Per informazioni: telefono 0521/203983, vocibianche@teatroregioparma.it, www.teatroregioparma.it.