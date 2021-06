Torna Temptation Island con Filippo Bisciglia

Da mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 torna «Temptation Island».

E' Filippo Bisciglia a raccontare ogni sfaccettatura dell’amore che lega le sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che scelgono di mettere alla prova i propri sentimenti.

Sono Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico ad affrontare il viaggio di «Temptation Island» con il solo scopo di comprendere l’autenticità della loro storia d’amore.

Tutto è pronto per questo nuovo ed emozionante viaggio nei sentimenti! Non potete assolutamente perdervi la prima puntata di #TemptationIsland DOMANI in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/Fe6rXNKY3s — Temptation Island (@TemptationITA) June 29, 2021

Dopo lo sbarco, tra i protagonisti non c'è alcun tipo di contatto così da poter vivere in piena libertà l’esperienza nel docu-reality prodotto da Fascino Pgt. All’interno dell’Is Morus Relais in Sardegna, le coppie vivono isolate dal resto del mondo e divise in due villaggi. Da una parte i fidanzati trascorrono il loro tempo in compagnia di un gruppo di donne single. Dall’altra, le fidanzate vivono la loro giornate insieme a un gruppo di uomini single. Solo nel corso dei Falò fidanzati e fidanzate hanno la possibilità di vedere estratti video significativi della vita nel villaggio del proprio partner. Il percorso di ogni coppia termina di fronte al definitivo Falò di confronto ed è qui che ciascuno dovrà rispondere alla domanda di Bisciglia: «Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato?».

(foto dal profilo ufficiale del programma)